GSM au volant, passage au feu orange ou rouge: la police a mené des contrôles aux carrefours fréquentés de Mons

Ces patrouilles mobiles et ces contrôles statiques ont été réalisés aux carrefours très fréquentés et situés aux entrées de Mons notamment au carrefour Saint-Fiacre, au carrefour dit de la Bascule, au carrefour à proximité du centre commercial d’Hyon etc.

GSM au volant et défaut d’immatriculation

Les agents ont constaté : 6 personnes en train de franchir un feu tricolore en phase orange et 13 personnes en phase rouge (et un autre par un piéton) ; deux personnes utilisaient leur GSM au volant ; deux véhicules étaient en défaut de contrôle technique et un autre était en défaut d’immatriculation (il a reçu un p.-v.) ; une personne a franchi une ligne blanche et une personne a reçu un p.-v. pour conduite sans permis de conduire (son véhicule a été immobilisé).