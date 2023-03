Des économistes tirent la sonnette d’alarme par rapport à l’état des finances publiques

Dans une carte blanche publiée dans L’Echo et De Tijd, ces économistes rappellent les constats posés par diverses instances belges et internationales (BNB, Bureau du Plan, Commission européenne, FMI, OCDE…) et estiment qu’il « n’y a plus aucun doute sur la gravité de la situation ».

Selon les prévisions, le déficit cumulé de l’ensemble des pouvoirs publics belges réunis avoisinerait les 5 % du PIB, un pourcentage qui « serait l’un des plus élevés parmi les pays occidentaux. » Parallèlement, la dette publique belge, déjà très lourde, serait appelée à grossir davantage.