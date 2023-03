«Verbruggen colossal», «contre-attaque glaciale»: les performances d’Anderlecht et de l’Union Saint-Gilloise vues par la presse allemande et espagnole

L’Union Saint-Gilloise a validé sa qualification pour les quarts de finale grâce à une belle victoire contre l’Union Berlin. Les Mauves ont créé l’exploit sur le terrain de Villareal. Et ces deux victoires ont été largement commentées par la presse allemande et espagnole. Petit tour d’horizon.

« Le sous-marin échoue et fait ses adieux à l’Europe », titre ainsi le journal espagnol AS. Et d’analyser : « Anderlecht a battu un Villarreal impuissant. Car ces adieux étaient inattendus. Un manque de punch, exactement ce dont Villarreal a besoin dans ce championnat, a condamné le club face à un Anderlecht qui a bénéficié de l’instinct de buteur de Slimani et des miracles du gardien Verbruggen. »