Mariana a fui la guerre en Ukraine : avec Philippe, de Soignies, ils s’organisent pour venir en aide à ceux restés au pays

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Philippe, 50 ans, et Mariana, 38 ans, ont fait connaissance il y a 3 ans, autour d’un livre pour enfant qu’il a écrit. Elle est enseignante en Ukraine, dans la petite ville de Marhanets, située à 8km au nord de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Lui vit à Soignies depuis plusieurs dizaines d’années. Au fur et à mesure de leurs discussions, ils deviennent de bons amis. Le 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine et leur quotidien bascule.

D’abord celui de Mariana : « Dans ma génération, personne ne croyait à la guerre. Pour nous, ce n’était que des menaces pour nous faire peur. Ce matin-là, mon chien m’a réveillée à 5h du matin. Puis j’entends boum, boum, boum. Des explosions. »