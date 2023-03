La ville de Wavre annonce un gros changement en termes de mobilité pour son centre-ville!

La mise en zone 30 de certaines zones du centre-ville de Wavre avait été décidée en 2020 en période de post confinement, de manière temporaire. Des bacs à fleurs avaient été posés pour rétrécir la largeur des voiries, et une évaluation de cette situation réalisée début 2023 a montré le bénéfice obtenu. Le respect de la vitesse maximale est assez convenable et la sécurité est améliorée, tout comme le cadre de vie des habitants. Le conseil communal a dès lors décidé le 28 février dernier d’approuver le règlement de mise en œuvre définitive de cette zone 30.

La Ville de Wavre annonce ce vendredi le passage définitif en zone 30 de tout son centre-ville. Les travaux d’aménagement pour matérialiser cette grande zone débuteront mi-avril et se termineront à la fin du mois de juin. Cette zone 30 fera l’objet d’une évaluation constante avec un monitoring des vitesses pratiquées et des accidents, afin d’identifier l’impact de la mesure sur la sécurité routière et apporter d’éventuelles améliorations.

Celle-ci sera matérialisée par des signaux et des marquages au sol en entrée et en sortie de zone. Des aménagements spécifiques remplaceront également les bacs à fleurs placés de manière temporaire, notamment un trottoir traversant à la rue du 4 août ou un parterre végétalisé à la rue de Nivelles. Les travaux d’aménagement devraient se terminer à la fin du mois de juin

«La mise en œuvre d’une zone 30 présente plusieurs avantages : une réduction du nombre d’accidents et de leur gravité, une amélioration de la cohabitation entre le conducteur qui roule à 30 km/h et les autres usagers, et une amélioration de la qualité de vie par la réduction du bruit et de la pollution», indiquent les autorités communales.