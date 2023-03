L’ouverture officielle de la pêche à la truite dans les rivières wallonnes, c’est ce samedi!

En 2022, alors que la pêche a été interdite durant les mois d’été en raison de la sécheresse, 61.687 permis de pêche ont été vendus. C’est moins qu’en 2021 (68.152 permis) et qu’en 2020 (77.138 permis, un chiffre gonflé par l’effet covid) mais comparable aux années 2018 et 2019 (quelque 62.000 permis vendus), selon le ministre.

L’ouverture de la pêche à la truite est prévue ce samedi 18 mars, un loisir soutenu ces dernières années par plusieurs mesures régionales, dont le projet Horizon Pêche, «un nouveau média 100 % pêche et 100 % wallon qui a pour but de devenir la référence de l’information pêche en Wallonie et qui devrait être opérationnel dans le courant de cette année», indique vendredi le ministre wallon de la Pêche, Willy Borsus.

L’année passée a surtout été «le théâtre d’un engouement de la jeunesse pour la pêche tant au niveau des 24 écoles de pêche agréées en Wallonie qu’au niveau de l’école de pêche itinérante de la Maison Wallonne de la Pêche». Ensemble, elles ont touché plus de 7.500 débutants et la tendance semble se confirmer en 2023, ajoute Willy Borsus en rappelant également l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, d’une nouvelle législation prévoyant entre autres la création d’un permis permettant de pêcher la carpe de nuit à 3 lignes.

Un permis L (pour ’Lac’) a également vu le jour afin d’autoriser la pêche en barque de jour pour une durée d’un jour sur le Lac de la Plate-Taille, le plus grand lac-réservoir de Belgique. Il reste toutefois des aménagements à réaliser pour rendre cette pêche possible. Un appel d’offre va être lancé afin de les réaliser le plus rapidement possible, assure encore le ministre.