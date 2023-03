Entre nuages et éclaircies, le temps sera mitigé mais restera doux ce week-end

Il fera par ailleurs doux pour la saison avec des maxima de 10 degrés en Hautes-Fagnes à 15 ou 16 degrés en plaine, sous un vent faible ou modéré de sud à sud-ouest, indique l’IRM dans ses prévisions à la mi-journée.

getObservationBelgiumMap.php

Vendredi soir et la nuit suivante, le risque d’averses persistera et deviendra même plus marqué avant le retour d’un temps nettement plus sec en fin de nuit avec de nombreux champs de nuages bas dans la partie sud-est du pays et de plus larges éclaircies sur l’ouest et le centre.