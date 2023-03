Une très longue file pour l’ouverture du magasin Kiko aux Grands Prés de Mons ce vendredi!

L’arrivée de l’enseigne Kiko Milano était très attendue : « C’est l’une des deux marques les plus demandées par nos clients depuis des années, avec les produits Lush », commente Thomas Cornil, directeur des Grands Prés.

Le magasin est prêt! - D.R.

En Belgique, il existe notamment des magasins Kiko à Namur et Bruxelles. On y vend du maquillage, des pinceaux, des produits de soin à des prix très démocratiques. La marque est plus présente en France avec 180 points de vente mais elle s’étend peu à peu chez nous.