Il le frappe et lui porte des coups de couteau pour pouvoir charger son téléphone à l’Armée du Salut à Chênée

Vendredi matin, Ahmed, un jeune homme en séjour illégal a été déféré au palais de justice de Liège pour des coups et blessures volontaires et pour un port d’arme illégale. Précisons-le d’emblée, il nie les faits qui lui sont reprochés.

Fâché, Ahmed a quitté les lieux avant de revenir, 20 minutes plus tard. Il était, cette fois, armé d’un petit couteau et lors d’une nouvelle dispute, il a frappé son adversaire, à plusieurs reprises, au thorax avant de lui assener un grand coup de poing au visage. Heureusement, les coups de couteau n’étaient que des estafilades. En revanche, le coup de poing au visage a causé une importante blessure à l’œil droit de la victime.

La police de Liège a été requise sur les lieux et Ahmed a été interpellé et longuement entendu. Il a donné une version différente. Il a expliqué que le téléphone de la victime était presque chargé à 100 % et qu’il avait besoin du chargeur. Il a aussi ajouté que c’est la victime qui lui avait lancé le chargeur du téléphone à la figure et qu’elle lui avait porté des coups.