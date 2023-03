Domenico Tedesco sur l’absence de Michy Batshuayi: «Pour être honnête, il n’était pas dans la sélection avant de se blesser»

Pour sa première sélection depuis son arrivée à la tête des Diables Rouges, Domenico Tedesco a offert une première sélection à Roméo Lavia tandis que Sebastiaan Bornauw fait son retour. Dries Mertens et Axel Witsel sont les deux grands absents. Parmi les autres noms manquants, on retrouve également l’absence attendue de Michy Batshuayi, qui s’est blessé ce jeudi lors du match d’Europa League entre Fenerbahçe et Séville.

Mais Domenico Tedesco a avoué ce vendredi que l’attaquant belge n’aurait pas été repris, même s’il ne s’était pas blessé. « Pour être honnête, Michy Batshuayi n’était pas dans la sélection avant sa blessure d’hier soir », a déclaré le sélectionneur des Diables rouges, qui a opté pour Romelu Lukaku, Loïs Openda, Dodi Lukebakio et Jérémy Doku en attaque.