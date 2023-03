«Il était raide, myope et laid, il avait l’air d’une victime»: Jean-Claude Van Damme, ce gringalet qui a failli devenir danseur étoile

Il y a aussi Mohamed Qissi, qui l’a accompagné lors des années de galère à Los Angeles avant que le succès arrive et qu’ils se brouillent pour une question d’argent. « Jean-Claude, je l’ai connu quand il était gringalet. Et avec les années, il a attrapé une souplesse formidable, qu’il a héritée de sa maman. Son grand écart, ce n’était pas donné à tout le monde. »

Dans son documentaire, à découvrir ce vendredi 17 mars à 20h50 sur la Une, Olivier Monssens a souhaité battre en brèche de nombreux clichés sur la star belge. Pour se faire, le réalisateur a rencontré de nombreuses personnes qui ont connu JCVD depuis son enfance ou ses débuts à Hollywood. À commencer par son prof d’arts martiaux, Claude Goetz. « Son père me l’a amené pour en faire un homme », se souvient ce dernier. « Il était raide comme un piquet, myope comme une taupe et laid comme un pou. Il avait l’air d’une victime. Je lui ai appris à faire le grand écart de face. »

Grand écart, souplesse. Des mots qui reviennent sans cesse. Et pour cause : Jean-Claude Van Damme a aussi fait durant cinq ans de la danse ! « Il avait ces deux dons exceptionnels en lui : la force et la souplesse, ce qui est fort rare », raconte la chorégraphe Monette Loza. « La danse faisait partie des disciplines qui pouvaient lui permettre d’améliorer sa technique. Je lui ai dit qu’il était fait pour être danseur. » C’est ainsi qu’il fut même question qu’il rejoigne le ballet Béjart. « Il était tellement bien qu’ils voulaient le garder comme danseur étoile », révèle Claude Goetz. « Là, on a failli le perdre. » Mais il est revenu aux arts martiaux et s’est lancé dans le bodybuilding, où il va briller. « Il a gagné un concours car il a fait son grand écart, alors que les gens super-musclés, à son époque, étaient complètement raides. »