«Extrapolations»: Meryl Streep dans une série incroyable sur notre Terre malade

L’actrice et plusieurs autres grands noms sont à l’affiche de cette minisérie dans laquelle le réchauffement climatique a déjà fait de sérieux ravages. Ça refroidit, mais c’est le but. À découvrir d’urgence ce 17 mars sur Apple TV+

On y voit l’évolution « la plus probable » de la Terre, de 2037 à 2070. Quand elle débute, l’homme a éradiqué le cancer et s’envole sur Mars. Mais sa planète à lui va mal, entre températures toujours plus élevées, ouragans et feux constants, fonte des glaces et migrants en masse. Chacun de ses huit épisodes est une histoire vécue dans un ou plusieurs endroits du monde par des gens dont la plupart sont connectés les uns aux autres.

Parmi eux, un génie industriel joué par Kit Harington (Jon Snow dans « Game of Thrones ») ; un promoteur immobilier sans scrupule (Matthew Rhys, révélé par « The Americans »), sur qui se venge un morse ; Rebecca, une biologiste marine incarnée par Sienna Miller ; un rabbin de Miami (Daveed Diggs), qui tente d’empêcher la destruction de sa synagogue envahie par les eaux ; un scientifique campé par Edward Norton, qui cherche un moyen de débarrasser l’atmosphère du dioxyde de carbone, etc.

« Pas mal de bonnes fictions ont déjà été faites sur le changement climatique, mais elles se concentrent toutes sur la fin de l’humanité », a commencé par nous dire Scott Z. Burns. « Ici, il est question des étapes entre aujourd’hui et l’inéluctable. Et de ce qu’il est possible de faire pour modifier cette trajectoire. Là, nous sommes à mi-chemin… J’ignore si l’apocalypse aura lieu. Mais maintenant, nous sommes vivants. Et la question que la série pose, c’est quelles décisions allons-nous devoir prendre ? Et serons-nous assez courageux pour éviter le pire ? Cette série, ce n’est pas Contagion (où un virus tue les gens comme des mouches). Nous pouvons contrôler ce qui est en train de se produire. »

« Nous pouvons contrôler notre futur »

« Ce qui perturbe le monde crée un espace pour de nouveaux types de dirigeants », a enchaîné la productrice exécutive Dorothy Fortenberry, qui assure que le changement climatique touche aussi les communautés religieuses. « Etant croyante, je me demande si ça n’est pas une punition divine (ce que pense une adolescente juive dans la série). » Pour elle, la priorité était de concevoir une série réaliste où l’on retrouve, à chaque épisode, des éléments de notre vie de 2023. « Il n’y a pas plus d’années entre aujourd’hui et 2037, et aujourd’hui et la sortie du film Very Bad Trip », donne-t-elle comme exemple avec un sourire. Vous risquez de perdre le vôtre devant cet « Extrapolations », qui ne laissera personne indifférent.