Le chantier de réhabilitation du viaduc de Somme-Leuze débute le lundi 27 mars

Une première phase préparatoire au chantier se tiendra du 27 au 31 mars. Elle consistera à aménager les passages de police. La bande de gauche sera soustraite dans les deux sens de circulation et la vitesse maximale y sera limitée à 70 km/h.

Le chantier de réhabilitation du viaduc de Somme-Leuze débutera le lundi 27 mars. Ce viaduc présente notamment des faiblesses au niveau de son étanchéité, entraînant infiltrations d’eau et dégradations de ses bétons.

Pour chaque tablier constituant le viaduc, la dalle en béton et ses prédalles seront démolies et reconstruites ainsi que les revêtements, les joints de dilatation, les trottoirs, les éléments de sécurité et les éclairages. Une réfection du béton en partie inférieure du viaduc est également prévue.