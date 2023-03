«Je n’ai jamais connu ça, c’est juste énorme»: enceinte de son neuvième enfant, Amandine Pellissard dévoile son baby bump et partage son inquiétude (photo) Un baby bump aussi prononcé, Amandine Pellissard n’avait jamais connu ça auparavant. TF1

Par X.V.

Révélés au grand public dans l’émission « Familles nombreuses : la vie en XXL », les Pellissard ne passent désormais plus sur TF1, et ils ne risquent pas de faire leur retour depuis la reconversion du couple dans le porno.

de videos

La grande famille s’apprête à accueillir un neuvième enfant. Amandine Pellissard a récemment annoncé être enceinte, lors d’un live accordé sur la chaîne Twitch LeBeamTV.

Lire aussi Enceinte, Amandine Pellissard révèle ne pas avoir arrêté de fumer: «J’en fume moins de dix par jour, je réduis progressivement»

Sans surprise, les fans peuvent suivre sa grossesse sur les réseaux sociaux. Et la taille de son ventre inquiète Amandine Pellissard : « Un tel ventre à six semaines de grossesse, j’avoue je n’ai jamais connu ça. Non, pas d’erreur de calcul ou de déni de grossesse. Je suis juste énorme pour à peine un mois de grossesse. Je ne comprends pas », confie-t-elle.

Amandine Pellissard ne manquera pas d’informer ses abonnés sur les suites de sa grossesse, on n’en doute pas !