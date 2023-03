«On ne communique plus trop, on est chacun de son côté»: Goran garde espoir malgré la distance prise par Lise dans «Mariés au premier regard»

Lire aussi «C’était très compliqué pour moi, je suis timide de base»: Lise revient sur le premier épisode de «Mariés au premier regard»

Vous avez une idée de ce qui aurait pu provoquer ce froid ?

Non… on ne communique plus trop et on est un petit peu chacun de son côté.

À ce stade, vous ne vous dites pas que les experts se sont trompés ?

Non. Je voyais bien qu’on avait certains points communs et les mêmes valeurs.

Est-ce que vous avez remarqué des différences entre vous deux ?

Oui. On en avait un peu discuté mais je suis très ponctuel, elle est souvent retard. Elle aime beaucoup dormir, je me lève assez tôt. Après, justement, ça peut créer une complémentarité.

À ce moment-là de l’aventure, vous n’avez aucun regret d’avoir dit « oui » ?

Non, aucun.