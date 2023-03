Johan, un Belge, n’avait pas prévu ce qui allait se produire en commandant son nouveau réfrigérateur: «Nous n’en croyions pas nos yeux»

Il y a plus d’un an, Johan Vrolix commande son nouveau frigo américain sur Bol.com. Malheureusement, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. « Il a été livré deux jours plus tard mais la porte en acier inoxydable était pleine de bosses, comme si on lui avait lancé des balles de tennis », relate-t-il à nos confrères de HBvL.

Après avoir fait une réclamation, Johan a reçu un bon d’achat et a commandé son nouveau frigo. Problème : il s’est avéré être à nouveau défectueux. Magré la venue d’un technicien, impossible de le réparer. C’est seulement au bout du... sixième remplacement que le Belge a enfin été satisfait : « Nous n’en croyions pas nos yeux ». Mais pas sans mal, puisqu’il a fallu la visite de trois techniciens pour venir à bout du problème que présentait ce dernier frigo.