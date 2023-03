Le trafic ferroviaire interrompu entre Bruxelles et Ottignies et Nivelles début avril

Des déviations seront mises en place là où c’est possible. Dans le cas contraire, un service de bus de remplacement sera déployé. Les temps de parcours seront dès lors rallongés, de 10 à 35 minutes, préviennent les deux entreprises ferroviaires. Les travaux concerneront d’abord la ligne 124 entre Nivelles et Bruxelles-Midi. Ils auront lieu, 24h sur 24, du vendredi 31 mars au soir au lundi 10 avril au matin. En conséquence, du samedi 1er au matin au dimanche 9 avril au soir, la SNCB interrompra le trafic des trains entre les deux gares et mettra en place plusieurs alternatives de transport.

Alternatives Des bus directs avec arrêts à Bruxelles-Midi, Braine-l’Alleud et Nivelles remplaceront ainsi les trains IC. D’autres bus, remplaçant les trains S, circuleront aussi aux arrêts suivants: Bruxelles-Midi, Forest-Est, Uccle-Stalle, Uccle-Calevoet, Moensberg, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles. Ils ne s’arrêteront cependant pas à Holleken et De Hoek mais feront un arrêt supplémentaire à Moensberg. Les voyageurs de ces deux gares peuvent emprunter le bus 155 De Lijn vers ou depuis Moensberg avec leur ticket SNCB.

Le parcours des S19 Louvain - Bruxelles-Schuman - Nivelles est aussi dévié entre Saint-Job et Linkebeek avec un arrêt supplémentaire à Hal et Moensberg. Les voyageurs ont la possibilité de prendre un bus SNCB ou bus 37/43 (STIB) pour voyager entre Moensberg et Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles.

Les voyageurs au départ de Charleroi sont, eux, invités à voyager via Braine-le-Comte ou La Louvière-Sud en train. Au départ de Marchienne-au-Pont, ils peuvent rejoindre Nivelles et ensuite prendre des bus SNCB directs vers Bruxelles. Le chantier sur cette ligne 124 vise notamment à poser des voies en gare de Waterloo, à effectuer des travaux de génie civil entre Rhode-Saint-Genèse et Braine-l’Alleud et à poser deux nouveaux ponts à Lillois. Des opérations incompatibles avec le maintien du trafic, justifie-t-on chez Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Sur la ligne 161, des travaux auront par ailleurs lieu entre Bruxelles-Midi et Ottignies du vendredi 7 avril au soir au lundi 17 avril au matin. Le trafic ferroviaire entre les deux gares sera là aussi interrompu, du samedi 8 avril au matin au dimanche 16 avril au soir. Les voyageurs au départ d’Ottignies qui voyagent directement vers Bruxelles-Midi peuvent cependant toujours prendre un train, qui sera dévié via Louvain et rejoindra ensuite les gares de Bruxelles-Nord, Central et Midi. Les navetteurs voulant aller à Bruxelles-Schuman ou Bruxelles-Luxembourg, où moins de trains feront arrêt durant ces quelques jours, devront changer de train à Bruxelles-Nord, avertit la SNCB. Les voyageurs au départ des gares d’Etterbeek, Watermael, Boitsfort, Groenendaal, Hoeilaart, La Hulpe, Genval, Rixensart et Profondsart peuvent, quant à eux, emprunter des bus SNCB vers Bruxelles. Enfin, les voyageurs au départ des gares de Dinant, Namur et Gembloux peuvent prendre d’autres trains. Les travaux sur cette ligne 161 sont également très lourds. Il s’agira ici de déplacer de quelques mètres des voies actuellement utilisées, sur un tronçon de 3,5 km, afin de créer de la place pour quatre voies à terme. Infrabel en profitera également pour refaire un passage sous voie à hauteur de la gare de Groenendaal, nécessitant de démonter complètement la structure existante. Conscient que ces «travaux colossaux» tombent mal, le gestionnaire de l’infrastructure s’excuse d’ores et déjà des désagréments occasionnés aux navetteurs puisque les chantiers auront lieu en dehors d’une période de vacances scolaires, ce qui est d’habitude l’usage pour de telles interruptions du trafic.