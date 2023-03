«Hasta el cielo: la série»: la nouvelle «Casa de papel» de Netflix?

Avis aux amateurs de casses ambitieux et d’action à l’espagnole: deux ans après «Hasta el cielo», le thriller façon «Roméo et Juliette» sous adrénaline se poursuit en série! Celle-ci voit le destin de Sole (Asia Ortega) basculer après un appel nocturne: son mari, Angel (Miguel Herrán, Rio dans «La casa de papel»), chef d’un gang de braqueurs, est mort. Seule avec son fils, la jeune veuve refuse toutefois de retourner sous la tutelle de son père, qui n’est autre que l’un des plus gros receleurs de Madrid.

Déterminée à rester indépendante, Sole se trouve alors de nouveaux alliés. Lesquels vont ainsi l’aider à percer le mystère des disparitions qui ont jonché sa vie, tandis qu’elle tente de gagner la confiance des anciens associés de son défunt conjoint… qui sont justement sur un nouveau coup! Mais ni la police, ni les différents groupes mafieux qu’elle va devoir affronter ne vont lui faciliter la tâche.