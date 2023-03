Folk en Fête revient au Centre culturel de Gerpinnes pour sa sixième édition, le samedi 1er avril

De 14h à 18h : Stage de danses catalanes avec Anna Romani qui animera un stage qui mettra à l’honneur les danses traditionnelles catalanes telles que la sardana, la jota, la ball pla i corranda, les villanos avec l’enthousiasme et l’énergie qui la caractérise. Un moment de découverte accessible à tous. Participation : 25 € (Inscription obligatoire - nombre de participants limités).

De 14h à 18h : Stage d’accordéon avec Marinette Bonnert et Pierre Challe (pour débutants). Marinette Bonnert est la référence de l’accordéon diatonique dans la région. Alors quoi de mieux que de débuter l’apprentissage de cet instrument avec elle pour un bon départ !

Durant 4 heures, elle sera accompagnée de Pierre Challe pour former les participants à l’apprentissage des bases de cet instrument à vent. Ils les motiveront à jouer, même en tant que débutant, et leur partageront leur passion. Pour les personnes qui ne possèdent pas d’accordéon, il sera possible d’en avoir un en prêt pour la durée du stage. Participation : 30 € (Inscription obligatoire - nombre de participants limités).