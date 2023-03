«Bono & The Edgea sort of homecoming» vous emmène dans l’intimité du groupe U2

Un documentaire de Disney+, où l’on retrouve Bono et The Edge sur leur terre natale : l’Irlande.

Pour accompagner la sortie du nouvel album de U2, « Songs of Surrender », dans les bacs ce vendredi 17 mars, Disney+ retrace l’amitié des deux chanteurs depuis plus de 45 ans et la formation de leur célèbre groupe de rock irlandais.

Entre captation musicale et moments d’intimité, « Bono & The Edge : a sort of homecoming » est ainsi l’occasion, de faire plus ample connaissance avec les deux copains et collègues, mais aussi de les suivre dans leur ville natale, à Dublin. Un film tout ce qu’il y a de plus sobre dans sa mise en scène, emmené par l’animateur et humoriste américain David Letterman, qui connaît bien les interprètes de « Sunday Bloody Sunday », tandis que le grand public les découvre sous un nouveau jour.