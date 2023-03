Coupe du Hainaut | Naast veut créer la sensation contre Flénu: «Il y a un coup à jouer!», lance Manu Spinelli

Dernière équipe du Centre en lice au stade des quarts de finale de la Coupe du Hainaut, Naast confirme pour l’heure son excellent début de saison. Les hommes de Grégory Gorez ne partiront pas favoris dimanche (15h), face à la P1 de Flénu, mais ils ont toutes les raisons d’y croire. « On a préparé cette rencontre comme un match de championnat », assure le défenseur naastois Emmanuel Spinelli. « C’est du bonus et ce sont toujours des matches sympas à jouer. Flénu est troisième en P1, on connaît donc un peu cette équipe qui est solide dans tous les compartiments du jeu. Il faudra faire attention à ne pas encaisser trop vite. Mais nous aurons un coup à jouer parce que de notre côté, nous aurons quasiment toutes nos forces en présence, à part l’un ou l’autre joueurs dont notre capitaine habituel, Vincent Mascolo, blessé depuis deux mois. » Réaction après Neufvilles Et c’est dans une spirale positive que les Naastois aborderont cette rencontre. Car après leur petite claque reçue dans le derby au sommet à Neufvilles (3-0) il y a trois semaines, ils ont enchaîné deux nets succès (5-0 et 1-5).

« L’état d’esprit est assez bon puisqu’on s’est remis de ce match à Neufvilles qui nous avait un peu fait mal au moral. On ne s’en est pas remis tout de suite, la semaine qui a suivi a été compliquée. On s’est posé quelques questions, se demandant pourquoi on était passé au travers. Mais finalement, on a très bien presté lors des deux matches suivants. Et on vient de revenir à trois points de Neufvilles, l’espoir est de nouveau permis. »

« On en est capable » Et un résultat en Coupe pourrait servir d’adjuvant moral supplémentaire en vue de la dernière ligne droite de la saison. « Ça pourrait être un gros coup de boost. On va en tout cas attaquer ce match pied au plancher et essayer de, peut-être, réaliser un coup. Je connais assez bien le président flénusien qui m’avait dit, la saison passée lorsque nous nous affrontions en P2, que nous aurions notre revanche. C’est peut-être l’occasion, ici. On avait été bon face à cette équipe qui nous avait battus de justesse. On en est tout à fait capable, car la pression est plus chez eux que chez nous. Pour nous, c’est un match de gala du dimanche. On a déjà battu plusieurs P1 cette saison : Ransart, Solre et même Soignies en amical. Alors pourquoi pas ? »

Il faut dire que le RSC Naast, pas forcément cité parmi les candidats au titre en P2B en avant-saison, en a impressionné plus d’un lors de cet exercice 2022-2023 et n’en a peut-être donc pas fini. « Si je m’attendais à ce qu’on fasse une telle saison ? Pas forcément même si on avait transféré et fait en sorte que cette saison soit meilleure que la dernière. L’apport des nouveaux a été très bon, on a trouvé une certaine stabilité défensive et offensivement, on a gardé toutes les forces de la saison dernière. Ça fonctionne plutôt bien, en dehors de ce match perdu à Neufvilles, notre seule défaite de la saison. » Leader naturel Celui qui porte le brassard depuis plusieurs semaines espère en tout cas réussir à insuffler cette rage de vaincre ce week-end. « Mais je n’ai pas besoin du brassard pour ça. Je prends de la place dans le vestiaire, sur le terrain aussi. Il faut être là pour être le relais du coach. Je suis le plus ancien après Mascolo et c’est donc quelque chose de naturel. » Et de sa position de défenseur central, il a l’avantage de voir tout le jeu. « Je sais diriger, communiquer, replacer… et engueuler, à certains moments. »