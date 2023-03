Felice Mazzù (Sporting de Charleroi): «On se réjouira si la décision se confirme après l’appel éventuel, mais les joueurs méritent les trois points contre Malines»

Une semaine après le revers contre OHL, le Sporting de Charleroi tentera de se relancer à l’Antwerp ce dimanche, tandis qu’il aura la chance de rejouer son match arrêté contre Malines, sauf décision contraire de la CBAS en cas d’appel de Malines ou du Parquet quant à cette décision. Voici les points principaux de la conférence de presse de Felice Mazzù ce vendredi après-midi.

OHL : « Il y a un sentiment positif sur la manière dont on a joué contre OHL, mais il avait manqué la finition. On a travaillé beaucoup et de bonne façon sur la finition cette semaine, dans un état d’esprit positif. »

Le noyau : « Van Cleemput, Stulic, Nkuba et Bager ne seront pas présents dans le noyau. Il n’y a jamais de bon ou de mauvais moment pour avoir des blessures, mais c’est pour pallier ce genre de moment qu’on construit des noyaux plus larges. J’ai totalement confiance dans les joueurs pour faire un résultat à l’Antwerp. Tandis que Kayembe s’est entraîné normalement ce vendredi, on a aussi vu Monticelli et Bongiovanni à l’entraînement cette semaine. Il y a d’une part une volonté d’intégrer des joueurs qui le méritent et, peut-être, un besoin de joueurs belges vu qu’on en perdra pour cette rencontre. On verra après l’entraînement de ce samedi s’ils sont repris. »

L’Antwerp : « On est conscient de la qualité qu’il y a dans l’effectif de l’Antwerp, qui est en grande forme. L’avantage, c’est que c’est une équipe dominante et qu’elle nous laissera donc probablement plus d’espace que ce qu’OHL nous avait donné la semaine dernière. Ce sera à nous d’avoir un état d’esprit positif. »