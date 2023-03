Le site de l’ancienne école du Wérichet, à Jemeppe-sur-Sambre, va bientôt être assaini: les pavillons seront démolis à partir du 27 mars

« Ces pavillons sont sources d’insécurité, ils ont été plusieurs fois incendiés au cours de ces dernières années », rappelle la bourgmestre Stéphanie Thoron. « Il ne s’agit que de la première étape d’un long processus administratif et de réflexion quant à l’affectation future de ce lieu. Comme annoncé en décembre, je rappelle qu’avec le Collège et les promoteurs, nous aurons à cœur de pouvoir consulter les Jemeppois et les riverains pour que ces futurs quartiers puissent non seulement s’intégrer dans notre vie locale mais, surtout, apporter une réelle plus-value à Jemeppe ».