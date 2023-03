Union, Anderlecht, La Gantoise: voici le tirage des clubs belges en quart de finale des Coupes d’Europe!

Les clubs belges connaissent leurs adversaires en quarts de finale des Coupes d’Europe. Au lendemain de sa démonstration face à l’Union Berlin au Lotto Park, l’Union Saint-Gilloise a hérité du Bayer Leverkusen en quart de finale de l’Europa League.

Un tirage relativement clément pour les Unionistes, qui auraient pu affronter des cadors comme Manchester United ou la Juventus. Les Bruxellois débuteront en déplacement le 13 avril prochain, avant d’accueillir le club allemand une semaine plus tard, dans une ambiance qui s’annonce d’ores et déjà bouillante. Et en cas de qualification pour le dernier carré, l’Union a également été vernie par le tirage au sort. Elle affronterait soit l’AS Rome, soit Feyenoord pour une potentielle place en finale.