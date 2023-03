La réalisation du nouveau pont Louheau, le dernier gros chantier routier à faire suite aux inondations

Suite à cet événement, la députée Christine Mauel (MR) avait interrogé le ministre de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) sur les grandes infrastructures routières à reconstruire dans l’arrondissement de Verviers. « À l’heure actuelle, quels sont les chantiers qui ont été priorisés par les équipes du SPW Mobilité et Infrastructures et qui nécessitent une reconstruction ? Une fois listés, (le ministre) peut-il nous faire parvenir une synthèse de l’avancement de ces infrastructures à reconstruire suite aux inondations ? », demandait la députée eupenoise.

> la réalisation du nouveau pont Louheau . Fortement endommagé par les crues, le pont a dû être détruit pour des raisons de sécurité. Afin de rouvrir cette portion de route au plus vite à la circulation, un pont provisoire a été installé. L’ouvrage définitif est en cours d’étude ;

> des réparations de petite envergure dans le cadre d’un marché de réparations de murs de berge et ouvrages d’art. Il s’agit ici de comblements d’affouillements, de reconstructions de murs de soutènement et de réparations de trottoirs et de garde-corps », a précisé le ministre.