Licenciements chez Avery Dennison à Soignies : l’ensemble des politiques de Centropôle vont rencontrer syndicats et direction de la société

A l’instar des travailleurs d’Avery Dennison, les élus politiques de la région du Centre ont pu fait part, lors de ce CA, de leur inquiétude et ont partagé le ressenti du terrain témoigné par les employés et les ouvriers de la société.

En plus des points relatifs aux divers projets de Centropôle, la situation de l’entreprise Avery Dennison était au cœur des discussions des administrateurs. « Inattendu, ce licenciement collectif est un véritable coup de massue pour les employés de cette entreprise. Après le choc, l’incompréhension et la colère des travailleurs se font ressentir. En outre, cette annonce représente une terrible nouvelle dans le contexte économique actuel pour la région du Centre, » a réagi Centropôle.

Centropôle appelle à un soutien des élus politiques et des forces vives du territoire à travers ses différents organes, notamment via le Conseil Economique et Social, lequel, composé du banc syndical et patronal, se mobilisera dans les prochains jours.