La 15e édition du festival Imagésanté lancée à Liège: une trentaine d’opérations retransmises en direct

« L’objectif d’Imagésanté est de promouvoir la santé par le biais de l’image, au travers d’un festival du cinéma documentaire, d’une dizaine d’émissions télévisées sur des sujets liés à la santé diffusées en direct sur l’une des deux châines Youtube du festival et podcastéeset d’un Campus regroupant de nombreuses activités d’éducation et de promotion de la santé, à savoir des ateliers réservés aux étudiants aux Amphis de Médecine du CHU de Liège et des retransmissions d’opérations chirurgicales en direct permettant au public de dialoguer avec le médecin en plein travail », indique Pierre Luthers, directeur général de l’ASBL Enjeu qui organise le festival.

22 documentaires en compétition

22 documentaires, provenant des quatre coins du monde et sélectionnés parmi plus de 300 oeuvres, seront en compétition. Ils seront présentés en trois sessions : les films d’auteur qui développent des messages forts sous une forme cinématographique de qualité et deux sessions thématiques : « Soulever des montagnes » pour les films qui mettent en valeur les réalisations et projets de personnalités fortes et « Lever des tambous » pour les films qui bousculent un certain nombre d’idées reçues, qui brisent le silence et qui parlent ouvertement d’un sujet considéré encore comme tabou.