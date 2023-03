Ferrari revient à la capote

Il faut en effet remonter à la 365 GTS 4 pour trouver un cabriolet Ferrari à moteur avant utilisant une capote souple. Cette Roma Spider remplace la Portofino lancée en 2017 et restylée en 2020. Son style ne diffère pas de la version coupé, et la capote souple convient parfaitement aux lignes sensuelles de la Roma. La toile s’ouvre ou se referme en 13,5 secondes jusqu’à 60 km/h, et un déflecteur intégré aux dossiers des sièges arrière (la Roma Spider est une 2+2) limite les remous.

320 km/h

Grâce à un travail minutieux sur la structure en aluminium de la voiture, la rigidification du cabriolet n’entraîne que 84 kilos de surpoids, ce qui est remarquable. Sous le long capot avant, on retrouve le moteur du coupé : un V8 biturbo 3.9 de 620 ch. De quoi emmener la belle à 320 km/h et passer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes.