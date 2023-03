Mercedes dépoussière ses compactes

Quelques semaines après avoir présenté les versions restylées de la Classe A et du monospace Classe B, c’est logiquement au tour des variantes SUV GLA et GLB de bénéficier du même traitement. La recette est semblable, avec un léger lifting extérieur, quelques améliorations dans l’habitacle et des motorisations électrifiées.

Petite ou grosse hybridation

On a donc droit à des optiques relookées et des boucliers redessinés, ainsi qu’à une évolution du système d’info-divertissement MBUX dont la commande vocale a été améliorée. Sous le capot, tous les moteurs sont électrifiés, soit de manière légère (48V) sur les quatre cylindres essence et diesel d’entrée de gamme, soit en hybride rechargeable pour le GLA.