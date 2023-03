La 400e édition de la ducasse de Messines délocalisée à cause des travaux de la place Nervienne: découvrez le programme

Comme le Doudou, la ducasse de Messines fait partie des moments de fête chers au cœur des Montois. Et comme pour chaque édition, des tas d’événements sont prévus aux quatre coins de la ville. Mais cette année, pour fêter son nouveau siècle d’existence, plein de « bonus » sont aussi au programme !

Et c’est un 400ème anniversaire dont Michel Lepomme, président d’honneur de l’ASBL Patrimoines et Traditions de Messines, se souviendra. « L’organisation a été chamboulée par le début des travaux à la place Nervienne. On avait prévu pas mal d’activités sur la place et ses alentours mais avec l’annonce du début des travaux, on a dû vite trouver une solution. » Toutes les activités prévues à l’endroit en cours de rénovation auront donc lieu à l’avenue Jean D’Avesnes. La situation aurait pu être pire : « On a réussi à négocier pour postposer la date de début des travaux de la rue Bertaimont, c’est déjà ça », déclare avec soulagement l’administrateur délégué de l’ASBL. Cette rue est en effet l’un des lieux principaux des festivités.