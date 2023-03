L’Audi Q6 e-tron à l’essai dans le Grand Nord

D’ici 2025, Audi va commercialiser plus de vingt nouveaux modèles, dont plus de la moitié sera entièrement électrique. Le premier sur la liste sera le Q6 e-tron que vous avez sous les yeux. Proche de la version de série, ce prototype camouflé réalise actuellement ses derniers essais avant sa mise sur le marché prévue cette année.

SUV et Sportback

Le Q6 e-tron est le premier modèle basé sur la nouvelle plateforme PPE (Premium Platform Electric). Avec son réseau de bord de 800 volts et ses technologies de charge et de batteries innovantes, ce nouveau modèle électrique sera proposé en versions SUV et Sportback, mais Audi ne communique pour l’instant aucune données techniques précises.