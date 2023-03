Le Chiffon Rouge aide les familles dans le besoin à Rebecq: «On a constaté qu’il y avait un réel besoin dans la commune»

Ce magasin solidaire a été créé à l’initiative de Dimitri Legasse (PS), sa femme et différents bénévoles en 2018 : « On a constaté qu’il y avait un réel besoin dans la commune et donc on a cherché comment on pourrait aider les familles dans le besoin », explique le député wallon et ancien bourgmestre de Rebecq, « Les bénévoles ont alors eu l’idée de créer un magasin de seconde main ». Et certains n’ont jamais quitté le navire : « Moi je suis là depuis le début et je viens donner un coup de main dès que je sais », confie Marie-Madeleine en souriant.

Le magasin fonctionne grâce à l’aide précieuse des bénévoles. - D.R.