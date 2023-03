Al.Hy: «Je sais que j’ai ma place dans ce milieu» Après plusieurs années d’absence, la chanteuse qui s’est fait connaître dans « The Voice », sur TF1, publie son deuxième album, « Une grande chose ». Confidences.

Par Rino Gallo

Al.Hy, votre nouvel album vient tout juste de sortir. Comment vous sentez-vous ? Je suis très fière de ce disque. Pendant quelques années, je me suis enfermée pour écrire des chansons. J’ai écrit une comédie musicale rock que j’ai enregistrée à New York avec Mark Plati, un réalisateur qui a notamment collaboré avec David Bowie et The Cure. C’était incroyable. Ma façon d’écrire a énormément évolué grâce à cette expérience. J’ai compris qu’il était préférable de faire passer un message de la façon la plus directe possible pour pouvoir être compris. C’est parfois difficile de faire simple quand on veut être poétique à la fois.

Comment définiriez-vous ce disque ?

Je le trouve très éclectique. Je suis une artiste qui aime se transformer. C’est mon ADN. On demande souvent aux artistes d’être assez clairs sur qui ils sont et d’avoir un parcours un peu rectiligne. Moi, je suis quelqu’un qui aime changer de costume à chaque chanson. J’aime surprendre et me surprendre. J’avais très peur d’assembler mes chansons entre elles. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Quand je l’ai fait, je me suis rendue compte que la diversité de ce disque était très belle. Il y a des remous comme dans la vie. C’est le premier disque dont je parle de façon aussi crue de mon intimité.

Avez-vous déjà douté de votre légitimité à évoluer dans le monde de la musique ? Je doute beaucoup de moi-même. Je suis très perfectionniste, mais je n’ai jamais douté de ma place. Je garde le cap et je continue sans cesse avec la même envie. Je sais que j’ai ma place. J’ai commencé la musique très tôt dans ma vie et j’ai toujours eu l’intuition qu’il fallait que je continue. Dans « Berceuse », vous vous adressez à la fille que vous étiez petite. J’ai beaucoup pleuré en écrivant ce titre. J’ai des problèmes de sommeil depuis que je suis enfant, et ce morceau m’a servi de thérapie. C’est comme si j’avais retrouvé la paix après l’avoir écrit. C’était inespéré, car j’avais essayé beaucoup de choses pour m’endormir plus facilement. Vous avouez également qu’on se moquait de vous à l’école. Vous en avez gardé des séquelles ? Bien sûr. Quand on a vécu ça, on ne peut jamais l’oublier. Ça fera partie de moi pour toujours. Je garde toujours une peur de la foule, mais aussi une peur d’être incomprise et méprisée. Avoir participé à « The Voice » à deux reprises, ça vous a redonné confiance ? Bien sûr. Toutes les étapes, positives ou négatives, qui m’ont mené un peu plus vers là où je suis aujourd’hui m’ont forcément aidé à m’accepter davantage. Mon élimination de « The Voice : All Stars » m’a donné un élan qui m’a permis de travailler extrêmement vite. Aujourd’hui, je vis essentiellement de ma musique. C’est une grande fierté car ça n’a pas toujours été le cas. J’ai vécu des périodes parfois complexes, et c’est une grande satisfaction de me sentir enfin libre artistiquement. Vous êtes toujours très proche de Jenifer. Que représente-t-elle pour vous ? C’est l’une des personnes qui a cru en moi en premier. C’est très important d’avoir des mains tendues dans ce métier. Je sais que je peux compter sur elle. Je suis d’ailleurs très fière d’avoir fait sa première partie lors de son concert à Lille, le 10 mars dernier. Quel lien entretenez-vous avec la Belgique ?