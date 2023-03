Le collège communal de Rebecq a émis un avis défavorable à la demande de placement d’un mât de mesure

Lors de la séance d’informations en présence de l’auteur du projet, les citoyens se sont montrés majoritairement contre le placement d’un mât de mesure à l’endroit souhaité par le promoteur. Et il semblerait que leurs voix aient été entendues, puisque ce 16 mars, le Collège Communal a rendu un avis défavorable pour ce projet. Divers arguments sont avancés pour justifier cette décision : « On ne pouvait pas déterminer si le mât et le balisage allaient entraîner ou non des nuisances. Il nous manquait certaines informations indispensables, comme le fait de pouvoir visualiser le mât dans le paysage », explique Patricia Venturelli, bourgmestre de Rebecq.

Un deuxième argument portrait sur l’avis défavorable remis précédemment pour un projet éolien : « La zone géographique concernée par cette nouvelle demande était très proche de l’ancienne et donc pour nous il n’y avait pas véritablement d’intérêt à placer un mât de mesure à cet endroit alors qu’on était contre le projet éolien envisagé pratiquement à côté il y a deux ans », précise la bourgmestre.