Gros dispositif policier rue du Bilemont à Mouscron: un meurtre y aurait été commis, mais la police ne se livre à aucun commentaire pour le moment

Que se passe-t-il, ce vendredi après-midi, dans une habitation de la rue du Bilemont, à Mouscron ?

Un dispositif policier est intervenu entre 13h et 13h30, et est toujours sur place, en présence du chef de corps. La circulation n’est possible que sur une seule bande, celle opposée à une habitation dans laquelle s’affairent les forces de l’ordre, et où une banderole en interdit l’accès.