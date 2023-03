«Incapable de tenir une conversation», «Une agressivité constante»: l’état de Bruce Willis ne s’arrange pas, son cousin témoigne

Le 16 février dernier, la famille de Bruce Willis a annoncé que l’acteur est atteint d’une démence fronto-temporale. Il y a quelques mois déjà, la star mettait un terme à sa carrière après avoir été diagnostiquée d’aphasie.

Malheureusement, Bruce Willis ne va pas mieux : « Depuis que nous avons annoncé le diagnostic d’aphasie de Bruce au printemps 2022, l’état de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus spécifique : la démence fronto-temporale (connue sous le nom de DFT). Les difficultés de communication ne sont qu’un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté », expliquait Emma Heming Willis, la fille de Bruce, via un communiqué publié il y a quelques semaines.