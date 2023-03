À Lausprelle, les élèves de l’école Pirmez quittent les préfabriqués pour de tout nouveaux locaux

Après 15 mois de travaux, les enfants de première et quatrième primaires de l’école Pirmez à Lausprelle ont pu intégrer les nouvelles classes.

« Cela faisait plus de 20 ans que l’on était dans les Portakabin », indique la directrice Laurence Van Raemdonck. « Les enfants sont maintenant dans des locaux plus confortables et plus spacieux. Aujourd’hui, avec l’extension, toutes les classes sont connectées et les enfants ne doivent plus sortir par tous les temps pour utiliser les sanitaires ou amener un document dans un autre local. Et le nouvel espace couvert permet à tous les enfants de s’abriter pendant la récréation. »