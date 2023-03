Domenico Tedesco justifie la sélection de Thomas Meunier: «Nous n’avons pas beaucoup d’alternatives à son poste»

Domenico Tedesco a dévoilé ce vendredi sa toute première sélection à la tête des Diables rouges, pour les rencontres en Suède et en Allemagne à la fin du mois de mars. Pour sa première, le nouveau sélectionneur belge a déjà posé des choix forts, en écartant des cadres tels qu’Axel Witsel, Dries Mertens ou Michy Batshuayi.

En revanche, il a choisi de reprendre Thomas Meunier, alors que l’ancien brugeois est complètement mis de côté à Dortmund et que sa présence semblait plus incertaine que jamais. « Il a été blessé et depuis la Coupe du monde, il n’a quasiment pas joué. Dortmund tourne bien et le coach ne veut pas changer une équipe qui gagne. J’ai parlé à Thomas et il a lui-même demandé à pouvoir jouer pour l’équipe réserve. J’ai trouvé cela très professionnel de sa part », a insisté Tedesco. « Ce n’est pas toujours facile à prendre comme décision. Il a une grande expérience en tant que latéral où nous n’avons pas beaucoup d’alternatives. S’il était un milieu de terrain, c’était une autre discussion. »