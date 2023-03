Qui sont les gagnants?Ils ont peint la fête au Musée Alexandre Louis Martin de Carnières...

« Cette fois, c’est le thème de la fête qui a été choisi » explique Thierry Bonnechère, le président du Musée. Idéal, à l’approche du carnaval de Carnières de ces 26 et 27 mars. A côté des tableaux magistraux du grand peintre de la classe ouvrière, on peut dès à présent admirer également les oeuvres des participants. Quatre d’entre eux ont été récompensés : il s’agit de Danielle De Block-Aubry de Loverval ( prix du Président) pour sa peinture à l'huile "Samy le clown ».

De Marianne Amand de Carnières qui reçoit le prix de l'Echevin de la culture, Giorgio Facco pour son dessin au crayon, stylo et feutre ("Viens, faisons la fête").

Une expo à voir jusqu'au 23 mars (mardi et jeudi : de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30 + le mercredi de 9 h à 12 h) et un musée extraordinaire à découvrir 52, place de Carnières.