Une conférence du CCCA à Pecq pour aborder toutes les questions liées à la fin de vie, en présence d’une spécialiste

Accident, maladie, vieillissement, fin de vie et don d’organes ne sont pas des thèmes agréables ni faciles à aborder, mais il importe néanmoins de pouvoir anticiper leur venue.

Le 28 mars prochain, à 14h30, le Conseil Consultatif Communal des Aînés de Pecq organise une conférence intitulée « Déclarations anticipées : que faire et comment ? », en la salle du Conseil de l’administration communale (rue des Déportés, à Pecq).

« Faites connaître vos volontés concernant votre santé, la gestion de vos biens ou de votre personne ou encore votre fin de vie » proposent les organisateurs du CCCA et de l’Échevinat de la Santé. « Que va-t-il se passer si un jour, en raison d’une maladie, d’un accident ou de la vieillesse, je ne suis plus capable d’exprimer mes volontés concernant ma santé, la gestion de mes biens et/ou de ma personne ou encore ma fin de vie ? »

D’autres personnes devront alors décider pour vous. « Vous avez envie que ces personnes respectent au mieux vos choix, vos convictions, vos valeurs, votre histoire ? N’attendez pas qu’il soit trop tard. Réfléchissez à ce qui est important pour vous, faites connaître vos choix et désignez les personnes qui vous représenteront. »

Vous pouvez anticipativement : faire une déclaration relative aux traitements, une déclaration relative à l’euthanasie, exprimer votre choix concernant le don d’organe après décès, déclarer votre volonté de don du corps à la science, exprimer vos dernières volontés en matière de sépulture et d’obsèques, désigner un mandataire pour l’exercice des droits du patient, faire une déclaration de préférence pour un administrateur de biens et/ou de la personne et pour une personne de confiance, etc.