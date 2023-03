Flandre occidentale - En P3B, Ploegsteert joue sa dernière carte dans l’optique des barrages (+sélections)

« Nous avions super bien repris l’année 2023 en enchaînant les victoires. Mais la machine s’est un peu enrayée depuis deux-trois rencontres. Nous sommes moins précis, aussi bien offensivement que défensivement. Nous payons cash nos erreurs ». À six journées de la fin, Plegsteert est 8e à quatre points de la dernière place de barragiste, Dikkebus est à seulement une longueur.

« Nous sommes hyper motivés pour cette fin de saison. On a vu que nous n’avions rien à envier à personne. Nous avons rivalisé avec Hooglede, l’ogre de la série. Nous avons mené et tenu notre adversaire, avant d’encaisser deux bêtes buts sur des erreurs individuelles. Nous allons clairement à Dikkebus pour revenir avec la victoire. En cas de défaite, on pourra dire au revoir aux barrages car Merkem, la Jespo ou encore Dixmude pourraient aussi nous distancer. Il y aurait trop de points de retard à rattraper. Nous allons nous battre jusqu’au bout, nous voulons à tout prix les barrages ».