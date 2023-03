Abbie est en colère, cette employée de McDonald’s demande aux clients d’arrêter cette habitude: «C’est pour ça que je travaille à la cuisine» (photos)

Ainsi, dans sa vidéo, la jeune femme de 20 ans, demande aux clients du célèbre fast-food de ne plus commander un « café normal », rapportent nos confrères du Daily Star.

Abbie Selby est employée dans un McDonald’s et il y a peu la jeune femme a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle explique qu’elle est excédée par les clients qui ne savent exactement ce qu’ils commandent.

Dans la vidéo qui a récolté plus de 17.000 likes, Abbie recrée des dialogues qu’elle a pu avoir au drive lorsqu’elle travaillait. Elle explique notamment qu’un client lui aurait dit « Je viens de passer par le drive et on m’a donné un café blanc alors que j’avais demandé un café noir ».