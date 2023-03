L’Allemagne sans plusieurs cadres pour affronter les Diables rouges le 28 mars

Le sélectionneur de l’Allemagne Hansi Flick a décidé vendredi de se passer de ses défenseurs centraux Niklas Süle et Antonio Rüdiger, de son milieu Ilkay Gündogan et de son attaquant Leroy Sané pour les matches de préparation contre le Pérou et les Diables rouges.

Dans deux entretiens accordés au bi-hebdomadaire et au quotidien Süddeutsche Zeitung en début de semaine, Hansi Flick avait indiqué vouloir donner leur chance aux jeunes joueurs allemands, et qu’il ne ferait pas appel pour ces deux matches à Thomas Müller, ne fermant toutefois pas la porte pour l’Euro 2024 à domicile.