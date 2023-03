Ouverture officielle de la pêche à la truite ce 18 mars en province de Luxembourg

« L’ouverture de la pêche à la truite est un moment convivial que les pêcheurs attendent le 3ème week-end de mars dès potron minet. C’est l’occasion de dresser un bilan du secteur de la pêche mais surtout d’évoquer les projets tels que « Horizon Pêche » ou la Storymap. Cette dernière est un très bel outil cartographique qui va permettre aux pêcheurs de voir où et comment pêcher le long de nos cours d’eau wallons. Une passion qui a rassemblé l’an dernier 61.687 pêcheurs ! », explique Willy Borsus.

Comme chaque année, la pêche à la truite ouvre le 3ème week-end de mars. L’occasion de revenir sur plusieurs avancées notables dans le secteur de la pêche et sur les projets en cours, notamment avec la Maison Wallonne de la Pêche.

L’achat du permis de pêche se fait de manière électronique depuis maintenant deux ans et rencontre un grand succès. En 2022 : 61.687 permis de pêche ont été vendus uniquement en ligne. Notons que l’année 2022 fut particulière à cause de l’impact de la sécheresse sur les cours d’eau suivie de l’interdiction de pêche durant les mois d’été. Après deux années d’application du permis électronique, le bilan est donc positif. Pour rappel, la recette des ventes des permis de pêche alimente le fond piscicole, ce qui permet un large soutien au secteur.

Le pêcheur, toujours plus jeune !

En effet, en 2022 ces structures encadrant les jeunes et les moins jeunes souhaitant découvrir la pratique de la pêche et la préservation de milieu aquatique ont touché plus de 7.500 débutants au travers de quelques 720 activités. La tendance 2023 semble traduire cette même progression.

Ce sont plus de 7.000 permis J, c’est-à-dire pour les jeunes de moins de 15 ans, qui ont été commandés.

Les Storymaps

Pour rappel, dans le cadre de ses missions et notamment, celle de l’assistance cartographique, la Maison Wallonne de la Pêche peut, à la demande des Fédérations et des sociétés proposer un support cartographique professionnel adapté aux divers projets qu’elles portent. Dans ce contexte de modernisation, la Maison Wallonne de la Pêche a mis sur pied la storymap propre à la pêche à la truite.

La storymap « Pêcher le long des voies hydrauliques de Wallonie » qui permet une visualisation classique « type google maps » et qui est sortie l’an dernier est accessible ici : Pêcher le long des voies hydrauliques de Wallonie (arcgis.com)