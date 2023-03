Grande récolte de vivres pour aider les enfants défavorisés: participez à l’opération Arc-en-Ciel ce week-end à Floreffe

Ce dimanche 19 mars, l’unité scoute du Rouge Fossé et le Patro Saint-Pierre de Franière participent à l’opération Arc-En-Ciel. Cet événement a pour but de récolter un maximum de vivres non périssables au profit d’associations d’enfants défavorisés. « Nous sommes bien décidés à battre le record de l’année passée ! », assure Laurine Despontin, dite Sarigue, pour l’unité scoute floreffoise.

Les vivres recherchés en priorité sont des non-périssables : céréales, confitures, pâtes à tartiner, lait, sucre, biscuits, chocolat, conserves, pâtes, riz…