La Foire des Vignerons de retour ce week-end à Saint-Gilles

La Foire des Vignerons est une institution à Saint-Gilles. Après avoir subi la crise sanitaire, l’événement marque son retour à la normal, une première depuis 2019. Les éditions de 2020 et 2021 avaient été annulées, alors que celle de l’an dernier était une version réduite. Pour ses 27 ans, la Foire des Vignerons est de retour, sans restrictions, sur la place Van Meenen jusqu’au lundi 20 mars.

Comme les autres années, l’édition 2023 est placée sous le signe de la découverte et de la convivialité. Près d’une cinquantaine de vignerons seront présents pour partager leur passion et leurs nombreux conseils. Sous un chapiteau de 800 m2, 43 vignerons provenant de 14 régions viticoles françaises présenteront leur production. Cette année, six nouveaux vignerons viennent s’ajouter à la longue liste de spécialistes.