Arlon : BEL-RTL de passage à l’espace shopping Hydrion ce samedi 18 mars pour l’opération pièces rouges

Ce samedi 18 mars, Bérénice et Léon seront de passage en province de Luxembourg. Ils seront présents à l’Espace Shopping Hydrion (au niveau de la plaine de jeux) pour une date exclusive dans la région. Les citoyens auront la possibilité de déposer leurs pièces rouges de 10h à 18h dans le camion-tirelire, tandis qu’ils pourront observer l’émission radio en direct depuis le studio mobile BEL-RTL, entre 12h et 16h. Les animateurs prendront également le temps d’échanger quelques mots et photos avec les spectateurs de passage.

Bérénice, animatrice sur BEL-RTL : « Opération Pièces Rouges permet à tout le monde de participer à ce magnifique élan de générosité autour du Télévie. Notre camion-tirelire se remplit aussi grâce aux ménages plus modestes et aux enfants. C’est extrêmement touchant de voir les gens nous confier leurs dons malgré la réalité de leur situation sans même parfois mesurer l’importance de leur geste. Ils n’ont pas l’impression de donner grand chose mais c’est leur forte mobilisation qui permet à nos chercheurs de réaliser de grandes choses ».

L’Espace Shopping Hydrion : « Nous sommes fiers d’accueillir l’Opération Pièces Rouges pour la première fois. La générosité en province de Luxembourg n’est plus à démontrer et nous sommes heureux que les équipes de BEL-RTL ait sélectionné l’Espace Shopping Hydrion pour leur visite dans le Sud-Luxembourg. Nous avons un seul objectif : récolter un maximum de dons et si possible, battre le record de pièces récoltées ! Cerise sur le gâteau : tous les commerçants du centre commercial jouent le jeu en récoltant des pièces rouges ».