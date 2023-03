Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vainqueur de la Coupe 2008 et double champion de Belgique avec Anderlecht (2010 et 2012), Ariël Jacobs (69 ans) vivra des retrouvailles remplies d’émotions, dimanche, à Louvain. Le nouveau « Directeur football » d’OHL sait que la lutte pour le Top 8 sera acharnée jusqu’à l’ultime journée de la phase classique.

Ariël Jacobs, quel est exactement votre rôle à OHL depuis octobre dernier ?

Je chapeaute toute une série d’entités sportives au sein du club alors qu’un directeur sportif s’occupe quasiment uniquement du noyau pro et fait essentiellement les transferts. Si on m’avait proposé ce job-là je ne l’aurais pas fait car vendre et acheter, ce n’est pas mon fort. J’ai des réunions chaque semaine avec le coach de l’équipe première, avec celui des U23, avec le responsable de l’Académie ou encore les U18 et U16 ainsi qu’avec le coach de l’équipe féminine. J’adore ce job de « Directeur Football ».

Le terrain ne vous manque-t-il pas trop ?

J’ai hésité à redevenir T1 vu certaines propositions mais, nulle part, je n’ai senti un projet solide. Pour être entraîneur principal, il y a également la réalité. J’ai suffisamment d’auto critique pour savoir que le foot est un sport pour les jeunes et que j’ai dépassé certaines frontières à 69 ans. À mon âge, on évalue sa carrière et on se rend compte de toutes les conneries que l’on a faites.