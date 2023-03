Elle subit des critiques de la part de ses professeurs à cause de son improbable prénom: «Ma pauvre!»

C’est un prénom dur à porter. Durant toute son enfance, cette femme aura été l’objet de moqueries de la part d’autres enfants et même de professeurs. Elle explique son histoire sur Reddit : « Je m’appelle Ethereal. Oui, Ethereal. En grandissant, les professeurs ricanaient toujours quand ils l’entendaient et je me sentais gênées, alors je me faisais appeler Ethy la plupart du temps ».

Dans le dictionnaire, Ethereal signifie en anglais : « quelque chose d’extrêmement léger et beau ; qui semble appartenir à un autre monde, plus spirituel ». Elle poursuit son message en déclarant qu’elle aimerait changer son nom, ce qui est légal. « Je suis trop introvertie pour ce nom », confie-t-elle. « J’ai demandé à mes parents pourquoi ils m’avaient donné un nom adjectif et ma mère m’a répondu qu’elle en aimait la signification et la prononciation », poursuit-elle.