Cour d’assises d’Arlon | Qui est Renaud Dessart, le «cousin de Logan Bailly»? «Un gentil garçon» pour certains, «C’est chez lui que les tox de Cheratte se rassemblent» pour d’autres

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comment est mort Antoine Marchal à l’été 2020 ? Si des interrogations subsistent sur ce drame, tous les jours, les jurés de la cour d’assises d’Arlon apprennent à connaître un peu plus les accusés : Mélissa Sauvage, sa fille, mais aussi ses amis Cédric Tarantini et Renaud Dessart. Ce vendredi, ce dernier était au centre des attentions à la cour d’assises d’Arlon. Le Liégeois, qui utilise le pseudonyme de « Tyson Renaud » en hommage à Mike Tyson, est un costaud gaillard plutôt calme dans le box des accusés. Plusieurs témoins sont venus dresser son portrait. Parmi ceux-ci, le nom d’un sportif de haut niveau a retenu l’attention : celui de Logan Bailly. L’ex-gardien de Genk n’avait pas fait le déplacement à Arlon pour décrire la personnalité de son « cousin », mais son témoignage a été lu et on a également pu entendre le témoignage de son ex-compagne.